Call of Duty WW2 - Gewinne einen PC-Key zum Weltkriegs-Shooter

Am kommenden Freitag, den 03. November dürfen sich Spieler auf die Schlachtfelder von Call of Duty: WW2 stürzen. Solltet ihr den Titel bislang noch nicht vorbestellt haben, bieten wir euch nun die perfekte Möglichkeit, um bares Geld zu sparen. Außerdem verlosen wir zuätzlich einen PC-Key zu dem Weltkriegs-Shooter.

Gewinnt einen PC-Key

Wir verlosen gemeinsam mit Gamesplanet einen PC-Key zu Call of Duty: WW2. Was müsst ihr dafür tun? Folgt unserer Facebookseite und verratet uns in einem Kommentar unterhalb dieser Zeilen, was für euch der beste Moment in einem CoD-Ableger war.

Erhaltet den Shooter bei Gamesplanet günstiger

Unser Shop-Partner Gameplanet bietet die Standard-Version des Shooters aktuell für 53,99 Euro an, während die Digital Deluxe Edition mit 89,99 Euro zu Buche schlägt. Wenn ihr eine der beiden Versionen mit Amazon Pay bezahlt, spart ihr fünf Euro auf den Titel und erhaltet damit die Standard Edition insgesamt um 18 Prozent reduziert. Die Digital Deluxe Edition wird beim Kauf mit via Amazon Pay insgesamt um 15 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 84,99 Euro.

Ihr erhaltet nach dem Bezahlvorgang direkt einen entsprechenden Steam-Key zugeschickt und könnt euch den Titel via Preload sofort herunterladen. Ab dem 03. November könnt ihr Call of Duty: WW2 starten und spielen. Das Angebot gilt bis einschließlich dem 05. November 2017.

Während die Basis-Version nur das Spiel enthält und digital oder physisch im Handel erworben werden kann, enthält die Digital Deluxe Edition das Spiel, den Season-Pass sowie weitere Inhalte.

