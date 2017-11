Call of Duty WW2 - Erhaltet den Shooter günstiger und lohnende Wochenendangebote

Am Freitag, den 03. November erscheint Activisions und Sledgehammer Games Ego-Shooter Call of Duty: WW2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Solltet ihr den Titel bislang noch nicht für den PC vorbestellt haben, haben wir gemeinsam mit unserem Partner Gamesplanet ein lohnendes Angebot für euch. Außerdem haben wir für euch einen Überblick mit den Angeboten zum Wochenende zusammengestellt.