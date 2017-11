Call of Duty WW2 - Entwickler bestätigt Probleme bei Patch 1.05

Eigentlich sollte der Patch 1.05 für Call of Duty WW2 einige Probleme aus dem Weg schaffen, doch stattdessen sorgte er unter anderem für viele Disconnects. Das Entwicklerstudio Sledgehammer Games bestätigte jetzt die Probleme und arbeitet laut eigener Aussage an der Behebung.

Bereits vor knapp einer Woche wurde der neueste Ableger der Call of Duty-Reihe veröffentlicht. In Call of Duty WW2 hüpfen die Spieler jedoch nicht mehr in futuristischen Kampfanzügen durch die Gegend, sondern kehren zurück in den Zweiten Weltkrieg, der gleichzeitig die Wurzeln der Serie darstellt. Dabei fallen die Kritiken bisher durchaus positiv aus und häufig wird besonders die Inszenierung der Kampagne gelobt.

Probleme statt Verbesserungen

Auch der Multiplayer konnte für einige Freude sorgen, die aktuell jedoch ein jähes Ende findet: Mit dem Patch 1.05 wollte das Entwicklerstudio für die Behebung einiger Fehler im Spiel sorgen, schaffte es offenbar aber gleichzeitig die Serverstruktur damit zu überfordern, bzw. dort Konflikte herbeizuführen. Statt fehlerfreierem Spielen bedeutete der Patch für viele Spieler massig Verbindungsabbrüche oder gar komplett fehlende Verbindungen und Komplikationen bei der Anmeldung zu den Online-Servern.

Diese Fehler sind logischerweise auch den Entwicklern nicht verborgen geblieben. Sie äußerten sich jetzt, dass aktuell mit Hochdruck an der Beseitigung gearbeitet werde. So sollen vor allen Dingen die dedizierten Server repariert werden, die aufgrund von Performanceverbesserungen zuletzt abgeschaltet wurden. Des Weiteren würden zum aktuellen Zeitpunkt einige Tests vorgenommen, um mögliche Unterbrechungen im Spielablauf in der Zukunft zu vermeiden. Für die Spieler, die das Wochenende zum fleißigen Spielen nutzen wollten, dürfte das ein schwacher Trost sein, doch in den nächsten Stunden und Tagen dürfte sich mit ziemlicher Sicherheit etwas an der aktuellen Lage ändern.

STATUS UPDATE: We’re currently working to restore dedicated servers, and testing to avoid further interruptions. We’ll update as soon as possible. — Sledgehammer Games (@SHGames) 11. November 2017





