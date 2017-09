Call of Duty WW2 - Dokumentation beleuchtet historische Hintergründe des Ego-Shooters

Innerhalb einer kurzen Dokumentation namens "Bruderschaft von Helden" beleuchten die Verantwortlichen hinter Call of Duty: WW2 die historischen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges sowie die Hintergründe des Ego-Shooters.

Wir haben in dieser Woche von Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games bereits eine Vielzahl an Videos zu dem kommenden Ego-Shooter Call of Duty: WW2 spendiert bekommen. Unter anderem wurde darin der Trupp vorgestellt, der in der Singleplayer-Kampagne in den Fokus gerückt wird. Ein Story-Trailer gab uns zudem weitere Einblicke in die Story und die verschiedenen Charaktere, auf die der Spieler im Laufe der Handlung treffen wird.

Dokumentation beleuchtet historische Hintergründe des Ego-Shooters

Nun haben sich die Verantwortlichen von der historischen Seite dem Titel genähert und innerhalb einer kurzen Dokumentation mit dem Titel "Bruderschaft von Helden" die historischen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs beleuchtet. Wichtig war den Entwicklern vor allem, dass nicht nur bekannte Schauplätze in Call of Duty: WW2 behandelt werden, sondern auch weniger bekannte Orte und Schlachten des Krieges. Außerdem habe man alle Engerie darin gesteckt, den größten Konflikt in der Geschichte so authentisch wie möglich darzustellen.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Die entsprechende Dokumentation findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

