Call of Duty WW2 - Divisionen anstatt Klassen und neuer Multiplayer-Modus

In Call of Duty: WW2 wird es keine normalen Klassen, dafür aber sogenannte Divisionen geben, für die sich Spieler entscheiden können. Außerdem haben die Entwicklung einige Worte über einen neuen Multiplayer-Modus namens "War" verloren.

Im kommenden Call of Duty: WW2 werden einige Dinge anders laufen, als es Veteranen gewohnt sind. So soll es laut Studio-Gründer Glen Schofield kein Create-A-Class-System mehr geben, das in den vorherigen Teilen zum Einsatz gekommen ist.

Im neusten Ableger der Serie setzen die Entwickler auf hingegen auf sogenannte Divisionen. Der Spieler wählt im Vorfeld eine spezifische Division aus, anstatt lediglich die Waffen-Loadouts und das Aussehen des eigenen Charakters auszuwählen. Insgesamt werdet ihr die Wahl zwischen fünf legendären Divisionen des Zweiten Weltkriegs haben, die allesamt über spezifische Kampf- sowie Divisionstraining und Waffenfertigkeiten verfügen. Damit legen Spieler den Grundbaustein für ihre Multiplayer-Karriere in Call of Duty: WW2 fest.

"Die Divisionen verändern grundlegend, wie die Spieler ihre Multiplayer-Soldaten-Karriere erleben," so Glen Schofield.

Welche Rolle eine sogenannte Division in neusten Teil spielen wird bzw. wie diese genau aussieht, nannte Schofield hingegen nicht.

Der "War"-Multiplayer-Modus

Weiterhin haben die Entwickler im PlayStation-Blog auf Fan-Fragen reagiert und eine neue Info verraten.

So wird es einen Multiplayer-Modus namens "War" geben. Dabei handelt es sich um einen von der Story angetriebenen, asymmetrischen Kampf. Die Alliierten treten darin gegen die Achsenmächte in einem team-basierten Angriffs- und Verteidigungs-Gameplay gegeneinander an, um strategische Ziele zu erobern.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

