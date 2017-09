Call of Duty WW2 - Deutsche Version erscheint ab 18 Jahren

Gute Nachricht für alle Cod-Spieler: Call of Duty: WW2 erscheint in Deutschland ohne größere Eingriffe. Lediglich verfassungsfeindliche Symbole sind entfernt worden. Der Multiplayer- und auch der Zombie-Modus sind hingegen identisch mit der internationalen Fassung.

Sonderlich lange müssen sich Spieler nicht mehr gedulden, dann erscheint der First-Person-Shooter Call of Duty: WW2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Nun ist bekannt gegeben worden, dass die deutsche Fassung des Titels von der USK die Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe" gemäß § 14 JuSchG" (ab 18 Jahren) erhalten hat.

Deutsche Version erscheint ab 18 Jahren

Zwar wird Call of Duty: WW2 angepasst in den Handel kommen, allerdings werden lediglich wie üblich verfassungsfeindliche Symbole aus dem Spiel entfernt. Der Multiplayer- und auch der Zombie-Modus sind hingegen identisch mit der internationalen Fassung.

"Die einzige Änderung in der deutschen, sowie der österreichischen und der deutschsprachigen Schweizer Fassung des Spiels, betrifft die Darstellung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (gemäß § 86a StGB) im Story-Modus", so die aktuelle Pressemitteilung von Activison.

Weiterhin ist bekannt gegeben worden, dass der Shooter auch in der deutschen Fassung optional auf die englische Sprache umgestellt werden kann.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

