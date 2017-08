Call of Duty WW2 - Collector's Edition enthält keinen Season Pass

Der Publisher Activision präsentierte jetzt die sogenannte Valor Collection vor, die als Collector's Edition für Call of Duty: WW2 dienen wird. Der Preis in Australien beträgt 230$ - wird jedoch keinen Season Pass enthalten. Dafür muss die Pro-Variante erstanden werden, die weitere 40$ kosten wird.

Im Internet wurde jetzt die Valor Collection zu Call of Duty: WW2 präsentiert. Das Highlight der Collector's Edition ist sicherlich eine Statue im Bronze-Look, die sich am Design einer typischen Gedenkstatue des Zweiten Weltkriegs orientiert. Doch nicht nur Freude kam nach der Vorstellung auf.

Kein Season Pass in der Standard-Version

Beim australischen Händler EBGames lässt sich die Valor Collection bereits vorbestellen. In Australien kostet diese ganze 230$ - umgerechnet sollten das etwa 200$ in den USA sein. Trotz des hohen Preises verzichtet die Collector's Edition jedoch völlig auf einen Season Pass, der in der standardmäßigen Variante nicht mitgeliefert wird. Wer zukünftig auch die DLCs bekommen möchte, muss weitere 40 Australische Dollar investieren, um dann für 270$ die Valor Collection Pro zu erhalten. Die Pro-Variante ist interessanterweise aktuell nicht für den PC erhältlich. Ob es sich dabei um einen Fehler oder eine bewusste Entscheidung handelt, ist nicht bekannt.

In der Valor Collection werden - neben der Statue - noch ein Anstecker der Blood Ravens, mehrere Aufnäher unterschiedlichster Divisionen und ein 'Nazi Zombie'-Poster enthalten sein.

Erscheinen wird die Valor Collection mit dem offiziellen Verkaufsstart am 3. November. Ob es die Valor Collection auch nach Europa oder Deutschland schaffen wird, ist bisher noch unklar.

