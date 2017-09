Call of Duty WW2 - Charakter-Trailer stellen den Trupp vor

Vier Charaktertrailer stellen den Trupp vor, der im Fokus der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: WW2 steht. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Private Ronald "Red" Daniels, der innerhalb der 1. US-Infanteriedivision während des D-Days zum ersten Mal in den Kampf geschickt wird.

Nachdem bereits ein Story-Trailer zu dem Ego-Shooter Call of Duty: WW2 seitens Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games veröffentlicht worden ist, haben die Verantwortlichen nun noch die vier Trupp-Mitglieder mit einzelnen Videos bedacht und diese darin vorgestellt.

Charakter-Trailer stellen den Trupp vor

Dabei schlüpft der Spieler in die Rolle von Private Ronald "Red" Daniels, der innerhalb der 1. US-Infanteriedivision während des D-Days zum ersten Mal in den Kampf geschickt wird. Bisher kannte Daniels lediglich das beschauliche Landleben, im Krieg und an der Front wird er schließlich zu einem abgehärteten Soldaten.

Lieutenant Joseph Turner verfügt über jahrelange Militärerfahrung sowie mitfühlende Führungsqualitäten, die ihm dabei helfen seine Männer am Leben zu halten. Private Robert Zussman gehört zu Reds besten Freunden. Auf ihn kann sich Ronald immer verlassen. Sergeant Pierson ist vor allem sehr streng und macht alles stets nach Vorschrift.

