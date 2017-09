Call of Duty WW2 - Beta-Termin für PC und Mindestanforderungen enthüllt

Noch in diesem Monat werden PC-Spieler die Möglichkeit haben den Ego-Shooter Call of Duty: WW2 innerhalb einer offenen Beta auf Herz und Nieren zu testen. Außerdem haben die Verantwortlichen die Mindestvoraussetzungen für den PC bekannt gegeben.

PC-Spieler hatten bisher das Nachsehen wenn es um die Beta zu Activisions und Sledgehammer Games Ego-Shooter Call of Duty: WW2 ging. Die bisherigen Beta-Phasen waren lediglich Besitzern einer PlayStation 4 sowie einer Xbox One vorbehalten, die den Titel bereits vorbestellt hatten.

Beta-Termin für PC und Mindestanforderungen enthüllt

Doch schon vor einigen Wochen hieß es, dass auch PC-Spieler eine Beta erhalten werden. Nun haben die Verantwortlichen einen konkreten Termin für die Testphase bekanntgegeben. Demnach wird noch in diesem Monat eine offene Beta starten.

Vom 29. September 2017 bis zum 02. Oktober 2017 haben alle Steam-Nutzer die Möglichkeit Call of Duty: WW2 anzutesten. Die Entwickler möchten somit vor allem die Gameplay-Systeme und die Online-Backend-Infrastruktur einem Stresstest unterziehen.

Passend zu dieser Nachricht hat Sledgehammer nun außerdem die Mindestvoraussetzungen für den PC bekannt gegeben.

Mindestvoraussetzungen

OS: Windows 7 64-Bit oder später

CPU: Intel Core i3 3225 oder Äquivalent

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB Festplattenspeicher

Video: NVIDIA GeForce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850 @ 2GB oder besser

DirectX: Version 11.0 kompatible Grafikkarte oder Äquivalent

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: DirectX kompatibel

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

