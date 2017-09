Call of Duty WW2 - Beta mit neuem Modus und erhöhter Levelobergrenze

Derzeit läuft die zweite Beta-Phase zu Call of Duty: WW2. Unter anderem wurde die Levelobergrenze angehoben und Spieler dürfen den neuen Spielmodus "Kill Confirmed" ausprobieren.

Seit vergangenem Freitag läuft die zweite Beta-Phase zu dem First-Person-Shooter Call of Duty: WW2 auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One. Mittlerweile gibt es jedoch einige Neuerungen. So hat Entwickler Sledgehammer Games unter anderem die Levelgrenze auf 35 angehoben. Dadurch lassen sich weitere Waffen, Ausrüstung und Scorestreaks freischalten. Unter anderem zählen dazu das M1928 und der Flammenwerfer.

Spielmodus "Kill Confirmed" kehrt zurück

Weiterhin durften Spieler in der zweiten Runde einen neuen Modus namens "Kill Confirmed" ausprobieren, der Veteranen noch aus früheren Call of Duty-Ablegern bekannt sein dürfte. Darin wird ein Kill erst dann eurem Konto gutgeschrieben, wenn ihr die Erkennungsmarke eines zuvor getöteten Gegners aufsammelt.

Die Beta zu Call of Duty: WW2 läuft noch den heutigen Montag bis 19 Uhr. Die Vollversion des First-Person-Shooters von Activision und Sledghammer Games erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Seitenauswahl

Infos zu Call of Duty WW2

Call of Duty WW2 - Untote im Zombie-Mode mit unterschiedlichen Eigenschaften Die Verantwortlichen hinter Call of Duty: WW2 haben einige Details zum Zombie-Mode verlauten lassen. Scheinbar gibt es nicht nur einen möglichen Lösungsweg, um an das Ziel zu kommen. Zudem ...