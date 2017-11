Call of Duty WW2 - Angaben zur Spielzeit und Let's Play von Sarazar

Wie viel Spielzeit benötigt eigentlich die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: WW2? Wir haben hierfür nicht nur eine Antwort auf diese Frage, sondern auch die erste Let's Play-Folge von Sarazar - Flachwitze und verdammt viel Action inbegriffen.

Ab sofort steht der neue Ego-Shooter Call of Duty: WW2 aus dem Hause Activision und Sledgehammer Games in den Händlerregalen und lädt mit einer eigenen Singleplayer-Kampagne sowie einem umfangreichen Multiplayer auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs ein. Gespielt werden kann der Titel auf dem PC, der PlayStation 4 sowie der Xbox One.

Doch wie lang fällt eigentlich die Kampagne aus, die uns in der Rolle von Private Ronald "Red" Daniels an die Front schickt? Wie Redakteure von Gamespot nun mitgeteilt haben, benötigten sie fürs Durchspielen der Kampagne insgesamt knapp sechseinhalb Stunden. Dabei haben sie auf dem Schwierigkeitsgrad "Normal" gespielt. Damit ist die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: WW2 also nicht sonderlich lang, aber auf der anderen Seite auch nicht extrem kurz und reiht sich zwischen den Vorgängern ein.

Call of Duty: WW2 im Let's Play von Sarazar

Passend zum heutigen Release hat sich Valentin "Sarazar" Rahmel die Kampagne des Shooters zur Brust genommen und die erste Folge einer ganzen Let's Play-Reihe auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Solltet ihr euch also noch nicht ganz sicher sein, ob ihr den Titel kaufen möchtet, könnt ihr so ganz einfach einen ersten Blick riskieren.

Möchtet ihr euch Call of Duty: WW2 günstig für den PC zulegen, legen wir euch zudem diese Meldung ans Herz. Wenn ihr bereits über eine entsprechende Version verfügt und hineingezockt habt, teilt uns doch gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen eure eigene Meinung mit.

