Call of Duty WW2 - Activision verspricht bessere Anti-Cheat-Maßnahmen zum Launch

Die Multiplayer-Beta von Call of Duty: WW2 stand unter anderem im Schatten von zahlreichen Cheatern und Hackern, die anderen Spielern zum Teil den Spaß nahmen. Nun hat sich Publisher Activision zu der Thematik geäußert und verbesserte Anti-Cheater-Maßnahmen zum Launch versprochen.

Am vergangenen Wochenende fand die PC-Open-Beta zu Activisions und Sledgehammer Games Ego-Shooter Call of Duty: WW2 statt. Während die ersten Eindrücke innerhalb der Community eher gemischt ausfielen, sorgte vor allem ein Umstand für zahlreiche Kritik und genervte Spieler.

Die Open Beta von Call of Duty WWII verläuft scheinbar nicht frei von Hackern. Auf Reddit und im Steam-Forum diskutieren ...

Bereits in der Multiplayer-Beta kam es innerhalb einiger Runden zu Begegnungen mit Hackern und Cheatern, die offenbar den Testlauf dafür nutzten, um sich ebenfalls auf die bald erscheinende Vollversion vorzubereiten. Der Reddit-Nutzer JarekBloodDragon beispielsweise entlarvte einen Hacker, der einen Aimbot verwendete. "An einer Stelle hatte ich 5 Spiele infolge mit diesen Hackern, alles verschiedene Lobbys, alles verschiedene Hacker."

Wie Publisher Activision nun auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben hat, werde man diese Thematik sehr ernst nehmen und sich definitiv darum kümmern. Dieser betont aber auch, dass im Rahmen der Beta noch nicht alle Anti-Cheat-Maßnahmen verfügbar waren. Bei der offiziellen Veröffentlichung seien diese aber im Spiel enthalten, wodurch es Cheater am 03. November 2017 ein wenig schwerer haben werden. Es ist aber wohl nur ein Wunschgedanke, dass damit wirklich alle Cheater außen vor gelassen werden können.

Wie hat euch die Multiplayer-Demo auf dem PC gefallen? Teilt uns eure Meinung innerhalb unserer Umfrage oder in den Kommentaren weiter unten mit.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch ein entsprechendes Video eingebunden, das einen Aimobt-Hacker in Aktion zeigt.

Am vor uns liegenden Wochenende kommen auch PC-Spieler in den Genuss der Multiplayer-Beta zu dem Ego-Shooter Call of Duty: WW2. Alle Interessierten können sich den entsprechenden Client dank ...