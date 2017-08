Call of Duty: World at War - Activision ist von dem Erfolg des Shooters überzeugt

Laut Activision seien die Erfolgsaussichten von Call of Duty: WW2 für einen erfolgreichen Launch im November dieses Jahres äußerst positiv. Insgesamt sei man von dem Setting und dem Veröffentlichungstermin überzeugt - WW2 werde das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt sein.

Noch in diesem Jahr wird mit Call of Duty: WW2 ein weiterer Ableger der äußerst erfolgreichen Shooter-Reihe erscheinen. Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass der aktuelle Teil im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist.

Publisher Activision ist anscheinend von dem "neuen" Setting beziehungsweise der Rückkehr zu den Wurzeln sehr überzeugt - auch die Vorbestellungen sollen laut eigener Aussage sehr gut laufen.

Wie Activisions Chief Executive Officer Eric Hirshberg nun verraten hat sei in Bezug auf Call of Duty: WW2 insgesamt ein sehr guter Trend zu erkennen. Die Führungsetage gehe davon aus, dass der Ableger genau der richtige Titel zum richtigen Zeit sei.

Anders als bei Call of Duty: Infinite Warfare ist der Ankündigungs-Trailer bei Call of Duty: WW2 bei den Spielern sehr gut angekommen und hat mehr Likes bei YouTube erhalten, als jeder andere Call of Duty-Trailer zuvor. Und auch das "realistische Szenario", dessen man sich bedient, ist innerhalb der Community dankend angenommen worden.

Es zeichnet sich also dementsprechend ein sehr positives Bild ab. Letztendlich werden aber natürlich die Spieler entscheiden, wie gut der Titel wirklich ist und ob eine Rückkehr zu den Wurzeln die richtige Idee war.

