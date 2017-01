Der erste DLC für Call of Duty: Infinite Warfare erscheint morgen vorerst für die PS4. Bereits jetzt gibt es einen ersten Einblick in die kommenden Maps Dominion, Renaissance, Neon und Noir.

Der Release des ersten DLCs zu Call of Duty: Infinite Warfare nähert sich. Das DLC-Paket trägt den Namen "Sabotage" und wird als Map-Pack mit mehreren ausgefallenen Karten daherkommen.

Der bald erscheinende Ego-Shooter Call of Duty: Infinite Warfare bietet für die Einzelspieler-Kampagne insgesamt zwei ...

Besitzer einer PlayStation 4 erhalten hier den Bonus der zeitlichen Exklusivität. Das Kartenpaket enthält die Maps Dominion, Neon, Renaissance und Noir. Passend dazu gibt es jetzt erstes Gameplay-Material, das vom offiziellen Sony-Magazin PlayStation Access bereitgestellt wurde.

Die Karte Dominion stellt dabei ein Remake der klassischen Karte Afghan dar, die für Call of Duty: Modern Warfare 2 erschien. Neuerdings spielt ihr hier auf dem Mars und nicht mehr auf der Erde. Sie wurde leicht umstrukturiert, allerdings sollen alle essenziellen Elemente vorhanden sein. Der DLC Sabotage erscheint am 31. Januar 2017 für die PlayStation 4. Die PC- und Xbox One-Spieler müssen sich leider noch etwas länger gedulden. Sie dürfen ca. einen Monat später mit dem DLC starten.

Im neuen Call of Duty: Infinite Warfare existiert ein bislang unentdecktes Pay-to-Win-System. Mit Mikrotransaktionen ist es möglich, sich Statistik-Verbesserungen für die eigenen Waffen zu ...

Der neue Shooter aus dem Hause Activision setzt auf Vorbesteller-Boni. So wird es in Call of Duty: Infinite Warfare ein Remake der allseits bekannte Karte namens "Terminal" geben. ...