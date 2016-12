Was ist allem im neuen DLC zu Call of Duty: Infinite Warfare enthalten? Wir verraten euch, wie die neuen Karten aussehen und was es sonst noch alles in der Erweiterung zu entdecken gibt.

Call of Duty: Infinite Warfare performt vielleicht nicht so gut wie die vorherigen Teile, doch verstecken braucht sich der Shooter vor der Konkurrenz sicher nicht. Gut, dass schon sehr bald ein neuer DLC ansteht, der noch einmal frischen Wind in das Spiel bringen soll. Die Erweiterung hört auf den Namen Sabotage und wurde bereits im Oktober 2016 angekündigt. Er soll am 31. Januar 2017 erscheinen und neben neuen Maps auch den Zombie-Modus erweitern.

Die vier neuen Multiplayer-Karten hören auf die Namen Noir, Neon, Renaissance und Dominion. Während man bei letzterer Map auf dem Mars kämpft, bietet jede Karte ein neues Setting. In Noir befindet ihr euch in einer Stadt, die Brooklyn nachempfunden wurde wogegen man in Renaissance in den engen Gassen von Venedig um den Sieg fightet.

Darüber hinaus erweitert der DLC den Zombie-Modus um eine neue Episode mit dem Namen Rave in Redwoods. Das Setting dort erinnert an eine Rave-Party aus vergangener Zeit und lockt noch mehr Untote ins Geschehen. Außerdem soll man wieder auf Willard Wyler treffen.

Der DLC erscheint am 31. Januar 2017 vorerst für die PlayStation 4 - Die PC-Variante folgt einige Wochen später.

