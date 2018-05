Call of Duty: Black Ops 4 - Wird nicht für die Nintendo Switch erscheinen

Laut der Entwickler von Treyarch ist derzeit keine entsprechende Version von Call of Duty: Black Ops 4 für die Nintendo Switch geplant.

Am vergangenen Donnerstag haben Activision und Treyarch den Multiplayer-Shooter Call of Duty. Black Ops 4 offiziell für PS4, Xbox One sowie PC vorgestellt. Der Titel wird neben einem erweiterten Zombie-Modus außerdem einen extra Battle-Royale-Modus wie beispielsweise bei Fortnite oder PUBG erhalten. Eine separate Singleplayer-Kampagne müssen Spieler hingegen verzichten.

Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer mit Charakter-Klassen, Zombie-Modus und Battle-Royale-Modus Blackout präsentiert

Eine entsprechende Fassung für die Nintendo Switch ist offenbar ebenfalls nicht geplant. Zwar gab es in den letzten Wochen immer mal wieder Gerüchte darüber, dass zumindest der Battle-Royale-Modus für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen wird, doch offenbar ist dies nicht der Fall. Auf die Frage, ob es Pläne gibt um Teile von Call of Duty: Black Ops 4 auf die Nintendo Switch zu bringen, antwortete Senior Producer Yale Miller innerhalb eines aktuellen Interviews mit Twinfinite kurz und knapp: "Nein, gibt es nicht."

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PS4, Xbox One sowie PC.

Würdet ihr euch den Multiplayer-Shooter für die Switch wünschen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.