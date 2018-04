Call of Duty: Black Ops 4 - Wird Battle Royale-Modus haben, kein traditioneller Singleplayer mehr

Das kommende Call of Duty: Black Ops 4 wird einen Battle-Royale-Modus enthalten. Ein traditioneller Singleplayer wird nicht existieren, stattdessen wird man auf ein ähnliches Konzept wie bei Battlefield 1 setzen.

Das kommende Call of Duty: Black Ops 4 wird über einen Battle-Royale-Modus verfügen. Das berichten uns mit den Plänen von Activision vertraute Quellen, deren Aussagen mit einem aktuellen Report von CharlieINTEL übereinstimmen.

Der Publisher hat Raven Software, das üblicherweise lediglich unterstützende Studio, mit der Entwicklung des Battle-Royale-Modus beauftragt. Bereits im vergangenen Monat teaserte der Entwickler auf Twitter sein Mitwirken an Black Ops 4 mit.

Kein traditioneller Singleplayer

Unsere Quellen berichteten des Weiteren, dass es in Call of Duty: Black Ops 4 keinen traditionellen Singleplayer geben soll. Stattdessen werde man ein Konzept verfolgen, das so auch bei Battlefield 1 zum Einsatz kam. In einzelnen, unabhängig voneinander erzählten Kapiteln werden kurze Gefechte beziehungsweise Herausforderungen absolviert. Unklar ist, ob es dabei geblieben ist: CharlieINTEL berichtet, dass das entsprechende Konzept gestrichen und der Singleplayer komplett abgeschafft wurde.

Die Kollegen von Polygon berichten, dass Entwickler Treyarch nicht in der Lage gewesen sei, den Singleplayer pünktlich fertigzustellen. Um die Lücke zu füllen, wurde Raven Software darum gebeten, einen Battle-Royale-Modus auf die Beine zu stellen. Bereits im vergangenen Monat zeigte Activision sein Interesse an einem entsprechenden Spiel.

Sämtliche Details werden am 17. Mai 2018 auf einem großen Fan-Event enthüllt.