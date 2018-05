Call of Duty: Black Ops 4 - Kein Season Pass für den Multiplayer, dafür Gratis-Maps

Der kommende CoD-Ableger Call of Duty: Black Ops 4 wird in mehrerlei Hinsicht mit Traditionen brechen. In der vergangenen Woche wurde bereits bekannt, dass Black Ops 4 über keine Singleplayer-Kampagne verfügen wird. Dafür dürfen sich Fans erstmals auf einen eigenen Battle-Royale-Modus freuen. Doch offensichtlich reichen die geplanten Änderungen für den neuen Teil noch deutlich weiter. Denn angeblich möchte der zuständige Entwickler Treyarch auf einen Season Pass für den Multiplayer verzichten. Sollten diese Gerüchte stimmen, wäre das recht verwunderlich. Schließlich konnten Spieler bei sämtlichen Vorgängern einen entsprechenden Season Pass erwerben, der beispielsweise neue Maps enthielt.

Offensichtlich möchten die Verantwortlichen bei Black Ops 4 auf eine neue Verkaufspolitik setzen und den Spielern zukünftig regelmäßig Gratis-Maps spendieren. Möglicherweise erhalten Spieler dadurch sogar zwei kostenlose neue Karten pro Monat. Dies behauptet die Webseite GamingIntel, die sich auf verschiedene Quellen bezieht. Ganz haben die Entwickler dann aber wohl doch nicht mit der DLC-Politik abgeschlossen. So soll der Zombie-Modus einen Season-Pass erhalten, der aber günstiger zu erwerben sein könnte.

Bisher sind diese Informationen nicht offiziell bestätigt worden. Sollten diese Gerüchte von kostenlosen Spielinhalten aber stimmen, könnte die Langzeitmotivation von Call of Duty: Black Ops 4 deutlich gesteigert werden, wodurch Spieler dem Titel länger treu bleiben.

According to @EBGamesAus, here's what's included in the Call of Duty Black Ops 4 Specialist Edition!



✅ #BlackOps4 Game

✅ 5″ Statue

✅ Custom Steel Case

✅ 1100 Call of Duty Points - Plus Bonus Digital Items pic.twitter.com/6a3rlzgUte