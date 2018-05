Call of Duty: Black Ops 4 - Enthüllungsevent ab 19 Uhr im Livestream

Am heutigen Abend ab 19 Uhr wird der Shooter Call of Duty: Black Ops 4 offiziell innerhalb eines Livestreams vorgestellt.

Anfang März hat Activision den Multiplayer-Shooter Call of Duty: Black Ops 4 offiziell für PS4, Xbox One sowie PC angekündigt. Auch ein Veröffentlichungstermin ist bereits bekannt gegeben worden. So erfolgt der Release am 12. Oktober 2018 und damit einen Monat vor dem üblichen jährlichen Release der Serie.

Call of Duty: Black Ops 4 Zombie-Modus kehrt wohl zurück

Welches Setting erhält Black Ops 4?

Während man sich zuletzt mit Call of Duty: WW2 noch in den Zweiten Weltkrieg wagte, möchten sich die Verantwortlichen nun wieder einem aktuelleren Setting annehmen. Wie schon die Vorgänger, wird man auf einen Schauplatz in naher Zukunft setzen - inklusiver leicht futuristischer Technologie. Black Ops 4 wird wie alle anderen „Black Ops“-Teile von Treyarch entwickelt. Drei Studios arbeiten an der Reihe im jährlichen Wechsel: WW2 stammt von Sledgehammer Games, im nächsten Jahr ist Infinity Ward an der Reihe.

Am heutigen Donnerstagabend werden Publisher Activision sowie der zuständige Entwickler Treyarch Call of Duty: Black Ops 4 vorstellen. Ab 19 Uhr unserer Zeit werdet ihr innerhalb eines Livestreams neben ersten Informationen außerdem einen Trailer sowie einige Gameplay-Szenen zu sehen bekommen.

Offizieller Livestream

Möglicherweise wird der kommende Call of Duty-Ableger über keine Singleplayer-Kampagne, sondern über einen Battle-Royale-Modus verfügen. Den offiziellen Livestream könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ab 19 Uhr anschauen. Außerdem findet ihr im Laufe des heutigen Abends auf Playnation.de sämtliche neuen Informationen zu Call of Duty: Black Ops 4.