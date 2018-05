Call of Duty: Black Ops 4 - Action-Shooter jetzt via Amazon vorbestellen

Nach der großen Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 4 in der vergangenen Woche könnt ihr den Action-Shooter nun schon heute vorbestellen, damit das Spiel rechtzeitig zur Veröffentlichung da ist.

Erst vor wenigen Tagen gab es alle Infos zum kommenden Call of Duty: Black Ops 4 seitens Treyarch und Activision in einer umfangreiche Präsentation und heute könnt ihr das Game schon vorbestellen.

Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer mit Charakter-Klassen, Zombie-Modus und Battle-Royale-Modus Blackout präsentiert

CoD: Black Ops 4 vorbestellen

In CoD: Black Ops 4 werden die Spieler abermals in ein futuristisches Setting geworfen. Neben einem Zombie-Modus, der anfänglich mit drei verschiedenen Szenarien auftrumpft, soll es erstmals ein Battle-Royale-Modus names Blackout geben. Wie der am Ende im Detail aussieht, ist noch nicht abschließend kommuniziert worden.

Eine weitere Neuerung betrifft die Spezialisten. Hierbei handelt es sich ähnlich wie in Overwatch um Charaktere mit gesonderten Fähigkeiten, die im Multiplayer-Modus für taktische Tiefe sorgen sollen. Ob das neue Konzept am Ende aufgeht, bleibt bis zum Release am 12. Oktober 2018 abzuwarten. Das Spiel wird für den PC, die PS4 und Xbox One erhältlich sein. Nachfolgend könnt ihr das Spiel schon heute via Amazon für alle Plattformen vorbestellen. So sollte es auf jeden Fall rechtzeitig zum Release-Tag in eurem Briefkasten liegen.

Hier CoD: Black Ops 4 vorbestellen*

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*