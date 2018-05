Call of Duty: Black Ops 3 - Operation: Swarm bringt Prop Hunt-Modus aus Garry's Mod

Call of Duty: Black Ops 3 erhält ein Update. Operation: Swarm bringt nicht nur neue Waffen und Items ins Spiel, sondern auch noch einen neuen Spielmodus - Prop Hunt!

Noch bevor es mit Call of Duty: Black Ops 4 losgeht, haben die Entwickler ein Update für den Vorgänger Call of Duty: Black Ops 3 geplant. Hier erwartet die Spieler ein neuartiger Modus namens Prop Hunt. Doch Prop Hunt dürfte den meisten Spielern kein Fremdwort sein. Wir kennen den Modus bereits aus der Mod-Sammlung Garry's Mod, genauso wie aus Team Fortress 2.

Prop Hunt basiert auf das Prinzip eines Versteckspiels. Ein Team versteckt sich in verschiedenen Objekten verteilt auf der Karte, das andere Team muss die Karte untersuchen und die Feinde ausfindig machen. Der Haken an der Sache ist, dass die Suchenden nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen haben, da ihr Leben mit jedem Schuss in Richtung null Lebenspunkte wandert.

Ihr könnt den neuen Modus auf zehn verschiedenen Karten spielen. Auf der Karte Nuk3town soll es jedoch eine besondere Einschränkung geben:

"In Nuk3town sind alle Props Schaufensterpuppen, jede Pose und Bewegung wird zufällig dargestellt. Die Props haben haben hier neun anstatt drei Köder."

Call of Duty: Black Ops 4 Wird Battle Royale-Modus haben, kein traditioneller Singleplayer mehr

Außerdem kommen die neuen Waffen RPK (LMG aus Black Ops) und Sten (SMG aus Black Ops und World War II-Spielen). Und viele weitere Items warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Ein Blick in den Action-Shooter aus dem Hause Activision könnte sich also lohnen. Am 17. Mai gibt es übrigens neue Infos zu Call of Duty: Black Ops 4. Unterhalb der News haben wir den Teaser-Trailer zur "Operation: Swarm - Prop Hunt" eingebunden.