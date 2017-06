Call of Duty 4: Modern Warfare - Remaster ab nächster Woche für PS4 erhältlich

Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird ab dem 27. Juni als Stand-Alone für die PlayStation 4 erhältlich sein. Neben dem digitalen Download soll es auch eine physikalische Version in den Händlerregalen geben.

Es war nur eine Frage der Zeit bis Call of Duty: Modern Warfare Remastered auch endlich eigenständig verfügbar sein wird. Bisher ließ sich der Titel nur in der Legacy Edition von Call of Duty: Infinite Warfare finden und zwang somit zum Kauf eines möglicherweise ungewollten Spiels.

Saftiger Preis

Wie Activision jetzt bestätigte, wird es zumindest in dieser Woche zu einem Stand-Alone-Release für die PlayStation 4 kommen. Demnach sei ab dem 27. Juni eine digitale Version im PSN-Store zu finden. Aber auch Sammler sollen zufriedengestellt werden, denn laut Aussage des Publishers soll es ebenfalls eine physikalische Variante geben, die man beim Händler des Vertrauens erwerben kann. Beide Versionen sollen jeweils 39,99$ kosten - der Preis wird höchstwahrscheinlich so auch für die Euro-Zone übernommen.

Der Haken an der Geschichte: Der Titel wird auf das Variety-Map-Pack verzichten. So wird das Spiel nur die Kampagne und die normalen 16 Multiplayer-Karten enthalten. Das Map-Pack lässt sich dann noch gesondert für weitere 14,99€ erstehen - man würde also bei einem Gesamtpreis von etwa 55€ landen. Im Hinblick auf den Preisverfall der Legacy Edition von Call of Duty: Infinite Warfare ist das durchaus überraschend und dürfte dem Großteil der Fangemeinde eher sauer aufstoßen, denn die Kosten für das Stand-Alone sind demnach als hoch zu bezeichnen.

Die Stand-Alone-Veröffentlichung für die anderen Plattformen soll folgen - einen genauen Termin nannte Activision dafür jedoch noch nicht.

