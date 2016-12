Damit steigt die Frauenquote rapide an: Dank den neuen Mikrotransaktionen in Call of Duty: Modern Warfare Remastered gibt es ab sofort weibliche Soldaten zum selber spielen.

Der Krieg ist nur für harte Männer - so oder so ähnlich hört man es von einem Sergeant in fast jedem Kinostreifen oder Videospiel, doch so ganz stimmt das natürlich nicht. Mit Call of Duty: Modern Warfare Remastered reiht sich ein weiterer Titel ein, der es möglich macht, eine weibliche Person zu spielen, die mit Waffe und genügend Munition das Schlachtfeld aufmischt.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered bekam jetzt ein neues Update, welches die oft verhassten Mikrotransaktionen ins Spiel implementiert. Das Update sorgt ebenfalls für bereits bekannte Drops im Rahmen von Loot-Boxen. Diese kann man sich entweder für Echtgeld kaufen oder man spielt so lange, bis man eine bekommt.

Aus diesen Boxen erhaltet ihr dann Waffen-Skins, Fadenkreuze und sonstige kosmetische Gegenstände. Darunter auch - und das ist wichtig - einen Skin für einen weiblichen Soldat. Das gab es bislang nur in Call of Duty: Ghosts. Beim aktuellen Titel der Reihe kämpft ihr zwar an der Seite von Nora Salter, doch spielbar ist die Soldatin trotzdem nicht.

