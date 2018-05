Call of Duty 2019 - Modern Warfare 4 könnte 2019 erscheinen

Nachdem Activsion erst vor kurzem Details zu Call of Duty: Black Ops 4 verraten hat, gibt es nun bereits die ersten Gerüchte zu Call of Duty 2019. Angeblich wird Entwickler Infinity Ward im kommenden Jahr Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlichen.

In der vergangenen Woche hat Activision den kommenden Ableger der Shooter-Reihe Call of Dutys: Black Ops 4 offiziell vorgestellt. Anders als die vorherigen Teile wird Black Ops 4 über keine klassische Singleplayer-Kampagne verfügen. Dafür erhalten Fans einen erweiterten Zombie-Modus sowie einen Battle-Royale-Modus, der auf die Bezeichnung Blackout hört. Der Multiplayer-Shooter wird am 13. Oktober 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Während sich Spieler also erst einmal an den Gedanken gewöhnen müssen, dass in Black Ops 4 einiges anders laufen wird, gibt es bereits erste Gerüchte zu Call of Duty 2019 (Arbeitstitel).

2019 mit Call of Duty: Modern Warfare 4?

2017 veröffentlichte Entwickler Sledgehammer Games den Shooter Call of Duty: WW2, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, in diesem Jahr folgt Call of Duty: Black Ops 4 von Treyarch und 2019 wird laut erster Spekulationen Call of Duty: Modern Warfare 4 von Infinity War erscheinen. Es war bereits klar, dass im kommenden Jahr wieder Infinity Ward für die Entwicklung verantwortlich sein wird. Nach den beiden Ablegern Ghosts und Infinite Warfare soll nun die Modern Warfare-Serie einen neuen Ableger erhalten. Möglicherweise bekommen Fans dann auch wieder eine Singleplayer-Kampagne.

Diese Information stammt aus einer vertrauenswürdigen Quelle, die bereits Black Ops 4 vorhergesagt hatte und damit Recht behielt. Weiterhin wird dieses Gerücht von der Tatsache untermauert, dass mehrere Entwickler von Infinity Ward, die 2010 zu Respawn gewechselt sind, erst vor kurzem zu Infinity Ward zurückkehrten. Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision wird es sicherlich erst im Laufe des kommenden Jahres geben.

Würdet ihr euch über ein Call of Duty: Modern Warfare 4 freuen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.