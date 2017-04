Call of Duty 2017 - Was wird aus dem erfolgreichsten Spiel der Welt?

Call of Duty verliert seit dem Release von Modern Warfare 3 an Spielern. Doch wieso? Stirbt die Shooter-Reihe aus, die einst die erfolgreichsten Spiele der Welt hervorbrachte? Unsere Analyse mit Ranzratte1337 bei Talking Games.

Wie sieht es aus mit Call of Duty? Wird ein neues Setting in Call of Duty 2017 wirklich die verlorenen Spieler zurückholen? Die gängige Meinung ist bislang diese: Seitdem der Shooter in der Zukunft spielt, ist es langweilig geworden - und auch Neuheiten wie Doppelsprünge konnten an dieser Einstellung nichts ändern.

Jetzt Talking Games über Call of Duty hier ansehen:

Die Zukunft von Call of Duty

Ausgewirkt hat sich das in erster Linie in den Verkaufszahlen der Call of Duty-Spielereihe. Denn seit Modern Warfare 3 wuchs das Franchise nicht mehr. Der neueste Ableger Call of Duty: Infinite Warfare war nichtsdestotrotz in den USA im letzten Jahr das meistverkaufte Spiel.

Ob es wirklich an der Innovationsarmut liegt oder ob viele Spieler einfach ein anderes Spielgefühl brauchen, das sie von Call of Duty nicht geboten bekommen, ist fraglich - und vor allem diskutabel. Deshalb haben wir in der neuesten Folge von Talking Games den Shooter-Experten und YouTuber Ranzratte1337 eingeladen und reden mit ihm zusammen über die Zukunft des einst beliebtesten Spiels der Welt.

