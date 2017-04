Call of Duty 2017 - Vermeintlicher Release-Termin bekannt

Bisher ist unklar welches Settings sich Entwickler Sledgehammer Games bei dem diesjährigen Call of Duty-Ableger annehmen wird. Höchstwahrscheinlich hört der First-Person-Shooter aber auf den Namen Call of Duty: WWII und wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein. Nun wurde via Twitter ein neues Poster gesichtet, auf dem der vermeintliche Release-Termin zu erkennen ist.

Auch in diesem Jahr wird ein neuer Call of Duty-Ableger für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Entwickelt wird der kommende First-Person-Shooter von Sledgehammer Games, Activision zeichnet sich wenig überraschend wieder als Publisher verantwortlich.

Durch ein geleaktes Promotionposter scheint das zugrundeliegende Szenario bereits mehr oder weniger klar zu sein: In Call of Duty: WWII, so der mögliche Titel, wird der Spieler im Zweiten Weltkrieg kämpfen.

Nun soll laut eines Twitter-Beitrags ein weiteres Poster aufgetaucht sein, auf dem das genaue Veröffentlichungsdatum zu erkennen ist. Demnach wird Call of Duty: WWII am 3. November 2017 in den Handel kommen. Außerdem sollen die verschiedenen DLC-Erweiterungen 30 Tage lang exklusiv für Sonys PlayStation 4 erscheinen, bevor sie für PC und Xbox One veröffentlicht werden.

Eine offizielle Bestätigung des Termins seitens Activision steht derzeit zwar noch aus, das angegebene Datum auf dem Poster erscheint angesichts der Veröffentlichungstermine früherer Teile aber durchaus realistisch. Zudem besitze das Poster, laut einiger Reddit-Nutzer, große Ähnlichkeit mit den zuvor geleakten Artworks, weshalb dieses als echt angesehen wird.

Sollte es weitere Infos zu diesem Thema geben, werden wir auf PlayNation.de selbstverständlich darüber berichten.

Infos zu Call of Duty 2017

