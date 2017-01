Call of Duty 2017 schickt uns mitunter nicht mehr in die Zukunft, sondern bietet ein Setting in der Gegenwart. Das deuten zwei Teaser an, die Entwickler Sledgehammer Games veröffentlicht hat. Offiziell ist der diesjährige Shooter-Ableger von Activision noch nicht angekündigt.

Da das neue Call of Duty von Activision noch nicht offiziell enthüllt wurde, nennen wir den kommenden Teil der Shooter-Reihe in dieser News Call of Duty 2017. Was wie ein Arbeitstitel klingt, könnte jedoch Wirklichkeit werden: Zwei Teaser sprechen dafür, dass Schluss mit Science-Fiction-Kämpfen im Weltraum ist.

Call of Duty 2017 in der Vergangenheit oder Gegenwart?

Wo uns die letzten Teile wie Call of Duty: Black Ops 3 oder Call of Duty: Infinite Warfare noch in die weitentfernte Zukunft versetzt haben, könnte uns der diesjährige Ableger von Activisions Shooter-Spielereihe in einen Kampf der heutigen Zeit schicken. Auf Twitter sind dazu ein Teaser-Bild zu Weihnachten sowie ein Video zu Neujahr gezeigt worden.

Sledgehammer Games wünschte uns zu Weihnachten mit einer virtuellen Grußkarte eine besinnliche Zeit. Im Gegensatz zu einer standardmäßigen Karte ist im Tweet des Videospiel-Studios eine Waffe mit dem Logo von Call of Duty zu sehen: der Colt M1911, der seit 1911 zur Ausrüstung der US-Armee gehört.

Bereits nach diesem Teaser kam die Diskussion auf, ob Call of Duty 2017 in der Gegenwart oder gar in der Vergangenheit spielen könnte. Ein weiterer Tweet zum Neujahrsmorgen verfestigte diese These: Es ist ein Video zu sehen, in dem wie in einem Uhrwerk die Zahlen für das Jahr 2017 gedreht werden.

Sledgehammer Games ist der Entwickler von Call of Duty: Advanced Warfare und Call of Duty: Modern Warfare 3.

It's officially 2017! Some call it the zodiac year of the Hammer. Have a safe and fun New Year's, everyone! #SHGholidays pic.twitter.com/24qlku6ITd — Sledgehammer Games (@SHGames) January 1, 2017

