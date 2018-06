Borderlands - Remaster in Arbeit, Release schon bald

Auf der diesjährigen E3 2018 dürfte ein Remasters des ersten Borderlands angekündigt werden. Das geht aus einer Prüfung durch die südkoreanische Prüfstelle hervor. Damit scheint auch der Release nicht allzu weit entfernt.

Einmal mehr leakt die südkoreanische Prüfstelle für Videospiele ein kommendes Spiel. Diesmal handelt es sich um ein Borderlands-Remaster, das für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.

Publisher 2K Games meldete, um mal ganz konkret zu sein, die „Borderlands: Game of the Year Edition“ an. Diese erschien ursprünglich Ende 2010 für PlayStation 3, Xbox 360 und PC.

Eine GOTY der GOTY

Die Validität des Remasters gilt als überaus wahrscheinlich, immerhin muss 2K Games das Spiel von sich aus bei der Prüfstelle angemeldet haben. Obendrein müsste es zumindest einen wichtigen Grund dafür geben, ansonsten wäre die Anfrage außerordentlich sinnlos.

Die Ankündigung dürfte auf der diesjährigen E3 2018 erfolgen, sehr wahrscheinlich auf der Pressekonferenz von Microsoft. Der Release dürfte dann nicht mehr allzu lange entfernt sein.