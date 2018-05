Borderlands 3 - Wird doch nicht auf der E3 2018 vorgestellt

Laut aktueller Gerüchte wird Gearbox Software Borderlands 3 nicht auf der E3 2018 vorstellen. Im Rahmen des Events sollen dafür andere Projekte der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

In der vergangenen Woche hat die nordamerikanische Supermarktkette Walmart innerhalb eines vermeintlichen Leaks verschiedene Spiele aufgelistet, die im Rahmen der E3 2018 offiziell vorgestellt werden sollen. Bislang ist unklar, ob diese Titel wirklich im kommenden Monat angekündigt werden. Bei dem Shooter RAGE 2, der ebenfalls in der Liste zu finden ist, hat sich der Leak allerdings bereits bewahrheitet. Ein erster TV-Spot zu dem Titel ist am gestrigen Montag, dem 14. Mai 2018 offiziell seitens Publisher Bethesda veröffentlicht worden.

RAGE 2 Shooter offiziell angekündigt

Andere Publisher haben sich bislang zu dem gewaltigen Leak nicht zu Wort gemeldet. Neben RAGE 2 soll sich außerdem seit längerer Zeit Borderlands 3 in der Entwicklung befinden und auf der E3 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das zuständige Entwicklerstudio Gearbox Software hüllt sich bezüglich dieses Themas bislang in Schweigen.

Kein Borderlands 3 auf der E3

Nun soll allerdings ein Sprecher des Studios gegenüber Journalisten bestätigt haben, dass der Shooter nicht auf der E3 zu sehen sein wird. Im Rahmen der Pressekonferenz sollen andere Projekte vorgestellt werden. Um welche es sich handeln könnte, ist bisher völlig unklar. Möglicherweise möchte Gearbox das Geheimnis um Borderlands 3 aber auch einfach nur noch ein wenig länger für sich behalten, damit es im Juni doch noch eine kleinere Überraschung gibt. Wir werden euch hier auf PlayNation.de selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden halten und berichten, sollte es Neuigkeiten zu Borderlands 3 geben.

