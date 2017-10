Borderlands 3 - Entwicklung erneut bestätigt: Autoren gesucht

Entwickler Gearbox Software scheint vollständig auf die Arbeit an Borderlands 3 fokussiert zu sein. Nun sucht das Studio gezielt nach „humorvollen Autoren“ für ein kommendes Projekt, das eine Mischung aus Shooter und Rollenspiel darstellen soll.

Mit dem Genrehybriden ist selbstverständlich Borderlands 3 gemeint, dessen Entwicklung bereits bestätigt wurde. Einer Stellenanzeige zufolge soll der neue Teil erneut mit starken Charakteren und narrativem Faden ausgestattet sein.

Wer sich erfolgreich für das Projekt bewirbt, soll unter anderem an Dialogen und Ingame-Texten für Missionen, Gegenstände und Interface mitwirken. Zudem soll eine Verbindung mit der bereits existierenden Geschichte des Universums entstehen.

