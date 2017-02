Blog - Unsere neue Mobile-Version ist da!

PlayNation.de sieht noch schicker aus, denn wir präsentieren euch ab heute unsere neue Mobile-Version. Holt euch alle Infos rund um Spiele, Filme und mehr täglich bei uns ab!

Zum Start in das Jahr 2017 haben wir uns große Ziele gesteckt, denn mit der Aktualisierung unserer Desktop-Version zieht nun auch die Smartphone-Variante von PlayNation.de nach. Ab heute könnt ihr unsere neue Version nutzen und noch mehr Übersicht genießen. Wer zum einen die Startseite von PlayNation.de mit seinem Smartphone ansurft, der darf sich direkt auf einen Blick die fünf neuesten Updates rund um die Welt der Videospiele oder Entertainment-Angebote bei uns abholen.

Uns ist es wichtig, dass wir euer Feedback, welches ihr uns zu unserer Mobile-Version zukommen lassen habt, umsetzen. So reiht sich das Update von PlayNation.de für unsere Desktop- und Mobile-Version in zahlreiche Ernerungen unseres Teams ein. Erst kürzlich erhielt unser YouTube-Channel ein ausführliches Facelift.

Die besten Tipps für PlayNation.de

Unsere Idee war, dass wir euch von allen Inhalten, die wir euch täglich präsentieren, auf unserer Startseite jeweils die neuesten fünf anzeigen. So erhaltet ihr die fünf neuesten News, Artikel und Videos. Somit verpasst ihr keinerlei Updates in den entsprechenden Bereichen unserer Seite. Des Weiteren bieten die Übersichtsseiten der Sektionen euch ebenfalls minimalistische Elemente, so dass ihr ganz schnell euer Thema finden könnt. Ein Beispiel wäre unsere News-Seite.

Euer Feedback ist uns wichtig!

Natürlich ist eine Internet-Plattform wie PlayNation.de niemals abgeschlossen, da wir stets an neuen Features für euch werkeln. Wenn ihr somit Anregungen oder Wünsche sowie Feedback für uns habt, dann würden wir uns über einen ausführlichen Kommentar unter diesen Zeilen freuen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß. Schaut euch um!

Seitenauswahl

