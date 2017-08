Blog - Tschüss, PlayNation.de!

Tschüss, PlayNation! So lautet mein Video, welches ich vor einigen Wochen aufgenommen und hochgeladen habe. Nun ist der Tag gekommen. Ich verlasse das Projekt, welches ich vor rund zehn Jahren gemeinsam mit einem guten Freund gründete.

Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, wohin die Reise geht, hätte ich niemals gedacht, dass ich diese Zeilen hier tippen werde. Gemeinsam mit meinem Freund Tobias Fulk gründete ich im Jahre 2009 PlayNation.de, zuvor als zoomgamer.net. Wir beide waren jung, hatten die Idee, ein Videospiel-Magazin auf die Beine zu stellen. Tatsächlich klappte dies, wir lernten Valentin Rahmel und Erik Range kennen. Beide gaben uns neben PlayMassive.de die Möglichkeit ein Teil dieser Firma zu werden. Vollkommen nervös und voller Freude begannen wir, PlayNation.de aus der Taufe zu heben.

Mit mehr als zehn Mitarbeitern, tausenden von Artikeln und News, mehreren Video-Projekten und über 120.000 Facebook-Fans steht PlayNation.de heute als eines der Leitmedien in der deutschen Videospiel-Branche da. Täglich berichtet ein Team von kreativen und motivierten Redakteuren über die neuesten Entwicklungen in der Welt der Videospiele. So hatten wir als Team viele Höhen und Tiefen, spannende Zeiten oder Diskussionen auf Facebook. Auch intern wurde gezofft, sich versöhnt, Freundschaften aufgebaut und gepflegt. Uns unterscheidet eines von anderen Redaktionen: Wir sind alle auch privat befreundet und haben ein Hobby zum Beruf machen können. Ohne Verlag, ohne fremde Hilfe. Das macht mich besonders so stolz.

Inzwischen bin ich 27 Jahre alt, habe einen YouTube-Kanal gegründet, welcher damals gemeinsam mit Gronkh, Sarazar und Tobinator entstand. Ohne die Herren wäre ich nicht da, wo ich mich derzeit befinde. Und dafür möchte ich mich auch in aller Öffentlichkeit bedanken.

Ich wünsche der Redaktion weiterhin viel Glück. Ich bedanke mich bei unseren Lesern, unseren Zuschauern und unserer Community für die Treue in den zehn Jahren, die wir das Projekt "Videospiel-Magazin" gegeben haben. Ich persönlich werde ab sofort meine volle Energie in meinen YouTube-Kanal 'MafuyuX' sowie 'Heideltraut' investieren. Mal sehen, wohin die Reise geht. Ich danke euch.

