Blizzard - Warcraft trifft auf Family Guy in neuer Crossover-Episode

Wenn die Produzenten von Family Guy ihre Zuschauer nicht aufs Korn nehmen, erscheint am kommenden Sonntag eine Sonderepisode mit Warcraft-Crossover. Es könnte sich aber auch um einen Aprilscherz handeln.

Family Guy und Warcraft erhalten ein Crossover. Der offizielle Twitter-Account von der TV-Serie Family Guy hat bestätigt, dass die beiden Franchises aufeinandertreffen werden. Da es sich jedoch um den 1. April 2018 handelt, an dem die Episode ausgestrahlt werden soll, könnte es natürlich auch nur ein kleiner Aprilscherz seitens Fox sein.

Mit dem weltbekannten Schlachtruf "Leeroooooy Jeeeeeenkins!!!" kündigt Fox diese spezielle Episode via Twitter an, die sich thematisch an Warcraft orientieren soll. South Park hat es vorgemacht und so war die Episode"Make Love, Not Warcraft" so erfolgreich, dass sie im Jahre 2007 den Primetime Emmy Award in der Kategorie Zeichentricksendung gewann.

Ob Family Guy jetzt in die Fußstapfen von South Park tritt, bleibt bis zum 1. April abzuwarten. Die Fans der Warcraft-Spiele dürfte dies jedoch sicherlich gefallen. Und auch Fans der Serie rund um Peter Griffin, Meg, Lois, Chris und den kleinen Stewie könnte hier eine humorvolle Abwechslung erwarten. Wir sind sehr gespannt!