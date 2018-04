Blizzard - Unser großes Gewinnspiel-Quiz zum 20. Geburtstag von StarCraft!

Blizzard feiert einen wichtigen Geburtstag. StarCraft ist nunmehr über 20 Jahre auf dem Markt erhältlich. Passend dazu haben wir ein Gewinnspiel im Rahmen eines Quizes für euch vorbereitet. Wie viel weißt du über StarCraft? Teste dein Wissen bei uns!

Im März diesen Jahres erreichte StarCraft ein bemerkenswertes Alter von 20 Jahren. Blizzard veröffentlichte den RTS-Klassiker am 31. März 1998 und so blicken wir heute auf eine ganze Ära voller StarCraft zurück, die uns unzählige Hochs und Tiefs mit den Zerg, Protoss und Terranern in den einzelnen Singleplayer-Kampagnen, in Online-Partien oder dem Arcade-Modus beschert hat.

Bereits vor einiger Zeit haben es sich die Verantwortlichen hinter Blizzard nicht nehmen lassen, ihre aktive Community mit etwaigen Goodies im Rahmen der Feierlichkeiten zu überraschen. Diesbezüglich gab es für alle hauseigenen Spiele größere oder kleinere Schmankerl.

Bis zum heutigen 6. April könnt ihr noch einige der Geschenke erhalten. Schaut einfach in die Übersicht für weitere Infos:

Blizzard Feiert 20. Jubiläum von StarCraft mit speziellen Goodies

Das große StarCraft-Quiz

Doch damit soll es das noch nicht gewesen sein. Gemeinsam mit Blizzard möchten wir ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Im Rahmen der jahrzehntelangen Existenz haben wir ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Die wahren StarCraft-Fans erhalten die Möglichkeit, sich für das Gewinnspiel einzutragen. Überlegt also gut und entscheidet weise, um am Ende die richtigen Antworten auszuwählen und euch für den Gewinn zu qualifizieren.

Folgendes StarCraft-Paket könnt ihr gewinnen:

Noobz - Raynor (limitiert, war auf der BlizzCon 2009 exklusiv erhältlich)

Buch STARCRAFT: EVOLUTION

Funko Pop Figur: Kerrigan

STARCRAFT LANYARD mit MINI ZERGLING Plüsch

T-Shirt Legacy of the Void (Größe M)

Hier gehts zum StarCraft-Quiz!

Ihr könnt ihr noch bis zum 10. April 2018 um 18 Uhr am Quiz teilnehmen und im Anschluss ziehen wir den Gewinner, der von uns per E-Mail kontaktiert wird.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen unserer Gewinnspiele!