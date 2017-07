Blizzard - Support für XP und Vista wird eingestellt

Wie Blizzard jetzt mitteilte, werden ab Oktober die Betriebssysteme Windows XP und Windows Vista nicht weiter unterstützt. Bisher sah man von diesem Schritt ab, da offenbar weiterhin viele Benutzer die Betriebssysteme nutzten.

Der Publisher und Entwickler Blizzard ist für die Unterstützung älterer Systeme bekannt und versuchte bisher nahezu alle Spieler unter einen Hut zu bekommen. Doch damit ist jetzt zu einem gewissen Grad Schluss, denn wie nun bestätigt wurde, wird Blizzard ab Oktober zwei Betriebssysteme nicht weiter unterstützen.

Demnach plane man den Support für Windows XP und Windows Vista einzustellen. Bisher entschied sich Blizzard dazu, die Betriebssyteme weiter zu unterstützen, werde dies jetzt jedoch nicht mehr umsetzen. Microsoft habe bereits 2009 und 2012 den Support eingestellt und somit sei es jetzt langsam auch für Blizzard an der Zeit diesen Schritt zu gehen. Aufgrund der bisherigen Anzahl an Spielern, die noch auf den alten Betriebssystemen spielten, wollte man abwarten und allen Menschen die Chance geben auf ein neues System upzugraden.

Im Gegenzug bedeutet das, dass ab Oktober World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone und Heroes of the Storm nicht mehr spielbar sein werden. Schon bei Overwatch verzichtete Blizzard auf die Unterstützung der angestaubten Betriebssyteme. Wann das Update erscheinen wird, das die Änderung einfügt, ist bisher noch unklar. Ebenfalls unklar ist, ob dies auch den allgemeinen Start des Blizzard-Launchers unmöglich machen wird. Wahrscheinlich wäre es jedenfalls.

Seitenauswahl

Blizzard - Spiele-Entwicklung von Trumps Einreiseverbot betroffen Blizzard kritisiert US-Präsident Donald Trump scharf dafür, ein Einreiseverbot für Menschen aus mehreren Staaten verhängt zu haben. Unter anderem schade das der Spiele-Entwicklung, da ...