Blizzard - Neue Battle.net-App fokussiert soziale Feature

Blizzard hat eine neue App veröffentlicht. Die Blizzard Battle.net-App kann nun auch unterwegs auf mobilen Endgeräten mit iOS oder Android genutzt werden. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine "Soziale Netze"-App.

Erst gestern berichteten wir über die Pläne Blizzards, die scheinbar kein Diablo 4 auf der kommenden BlizzCon 2017 in petto haben. Das haben sie in einem offiziellen Posting im Forum kundgetan. Abseits dessen wird es aber viel zu sehen geben. Alle neuen Inhalte zum brandneuen BlizzCon-Ticket wurden vor kurzem kommuniziert und die Tickets stehen bereits zum Verkauf.

Doch insbesondere der Blizzard-Client sorgte in letzter Zeit für viel Gesprächsstoff. So wurde vor einiger Zeit das Battle.net abgeschafft und neu benannt. Daraufhin hat sich Blizzard dazu entschlossen, den Namen nicht zu verwerfen und den Client wieder in Blizzard Battle.net umzubennen. Nun dürft ihr euch sogar über eine neue Battle.net-App freuen.

Blizzard Battle.net-App

Am 27. September 2017 hat die neue Blizzard Battle.net-App ihren Weg in den Android- und iOS-Store gefunden. Die App beinhaltet einen vollwertigen Messenger. Ihr könnt also auch unterwegs mit euren Spielkameraden in Kontakt bleiben oder neue Freunde finden und hinzufügen. So könnt ihr schließlich mit eurer WoW-Gilde oder euren Overwatch-Kameraden in Kontakt bleiben und euer nächstes gemeinsames Spiel abstimmen. Ein Download erfordert auf Apple-Geräten 68,5 MB (laut iTunes) und iOS 9.0 oder neuer.

