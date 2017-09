Blizzard - Neue Arena in Los Angeles für Live-Events

Blizzard eröffnet eine neue Arena für modernen Esports in Los Angeles und läutet so ein neues Zeitalter ein. Hier sollen nicht nur hochkarätige Matches abgehalten und in die Welt übertragen werden, es handelt sich hierbei zudem um eine ganz besondere Örtlichkeit.

Im Hause Blizzard herrscht nie Stillstand. Erst kürzlich berichteten wir über die Blizzard App, die kurzerhand wieder in Battle.net umgenannt wurde. Alle Infos zu der App und zu der Entscheidung in Hinsicht auf den Namen gibt es hier:

Nun hat Blizzard die Eröffnung einer eigenen Blizzard Arena bekanntgegeben, die für den modernen Esports konzipiert wurde und in Los Angeles angesiedelt ist. Im Detail handelt es sich um einen Veranstaltungsort, wo Live-Wettkämpfe ausgefochten werden können. Dabei werden unter anderem die Overwatch League fokussiert, als auch die Hearthstone Championship Tour und noch viele weitere Live-Events.

Historische Ursprünge

Das besondere an der Örtlichkeit bezieht sich auf die Geschichte, denn die Burbank Studios zählten einst zu den Drehorten der beliebtesten Fernsehsendungen. Am Ende sollen sowohl die Besucher vor Ort, als auch Zuschauer in der ganzen Welt über eine entsprechende Live-Übertragung an den Events teilnehmen können.

"Indem wir die Türen der Blizzard Arena Los Angeles öffnen und Fans aus aller Welt willkommen heißen, wollen wir die Besten des Blizzard-Esports auf die Bühne bringen, die einige der größten Entertainer der Welt schon ihr Zuhause nannten."

Diesbezüglich hat sich der vernantwortliche CEO Mike Morhaime ausgesprochen und begrüßt somit die "neue Ära der Wettkampfunterhaltung". Die neue Arena wird am 7. Oktober eingeweiht und offiziell eröffnet. Hier werden die Playoffs der 1. Saison der Overwatch Contenders ausgetragen. Hier treten die besten Teams jeder Region gegeneinander. Vor Ort soll es sogar einen Blizzard Store geben, der sein Angebot den aktuellen Geschehnissen beim Live-Event anpasst.

Ein weiteres Event findet am 13. Oktober statt, denn hier wird die Summer Championship der Hearthstone Championship Tour etwaige Profispieler in die Arena bringen, um sich für ein Preisgeld von satten 250.000 US-Dollar zu messen. Weitere Events folgen in diesem Jahr. Beispielsweise soll hier auch erstmals die Overwatch League stattfinden, die bei Blizzard eine neue Ära des Esports bedeuten soll.

