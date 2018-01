Blizzard - Die neue App zur Overwatch League bietet ein besseres Erlebnis

Die neue Overwatch League-App ermöglicht euch maximale Übersicht und bietet ein paar gesonderte Features, die euer E-Sport-Erlebnis noch steigern können.

Die Verantwortlichen bei Blizzard haben passend zum Start der Overwatch League eine neue App veröffentlicht. Diese App solltet ihr auf jeden Fall herunterladen, wenn ihr die Liga verfolgen und kein Spiel verpassen möchtet.

Über Nacht gab es hierzulande nämlich den Startschuss zur neuen großen E-Sport-Liga, die auf Twitch übertragen wird. Sie kostete der Streaming-Plattform eine satte Summe von 90 Millionen US-Dollar für die ersten beiden Jahre. Dafür konnten sie sich jedoch bereits an einem Peak von über 375.000 Zuschauern in der ersten Nacht zur 1. Saison erfreuen.

Twitch Zahlt 90 Millionen US-Dollar für Übertragungsrechte an der Overwatch League

Overwatch League-App im Detail

Ähnlich aufgebaut wie die meisten Fußball-Apps, dürfen wir nun auch in puncto Overwatch League eine allumfassende App begrüßen. Hier könnt ihr nicht nur live das Spiel verfolgen, was an sich schon recht bequem erscheint, sondern auch noch auf etwaige Details zurückgreifen, die euer Erlebnis in Hinsicht auf die Liga noch steigern können.

Unterhalb des Livestreams seht ihr, welche Teams gerade antreten und welche Spieler das jeweilige Roster bilden. Ebenfalls nicht ganz unwichtig sind die entsprechenden Übersichtstabellen, die unter anderem die Siege und Niederlagen bereithalten. Hier könnt ihr einsehen, wie es um die Teams steht und wer derzeit als Tabelleführer angeführt wird.

Wichtige Features

Bei den zukünftigen Matches ist es besonders wichtig, dass ihr entscheidet, ob ihr Push-Benachrichtigungen erhalten möchtet. Ferner könnt ihr euch die Ergebnisse direkt anzeigen lassen oder sie vorerst durch einen Spoiler-Schutz unter Verschluss halten. Falls ihr ein spezielles Match sehen möchtet, dann könnt ihr euch eine spezifische Erinnerung schicken lassen, die zuvor ganz einfach mit einem Klick aktiviert wird in der App.

Abschließend könnt ihr auch noch Video-on-Demand-Content einsehen, den Blizzard zuvor bereitgestellt hat und immer wieder aktualisiert. Hier erfahrt ihr Hintergrundinformationen zu euren Lieblingsteams und weitere Einblicke in die Liga. Die App ist insgesamt denkbar einfach konzipiert und im höchsten Maße übersichtlich. Demnach ist sie auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Sie steht kostenlos zum Download für Android und iOS zur Verfügung.