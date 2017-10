Im Battle.net von Blizzard gibt es über den Client in Zukunft ein paar neue Feature. Unter anderem dürft ihr bald Geschenke verteilen und euren Status des Clients auf "Als offline anzeigen" stellen.

Die Applikation des Battle.net-Launchers verfügt über umfangreiche Chat-Funktionen. Doch das ist Blizzard scheinbar noch nicht genug. Ab sofort stehen neue Möglichkeiten zur Verfügung, um mit euren Spielgefährten in Verbindung zu bleiben.

So soll ein neues Kommunikationsmenü für mehr Übersicht sorgen. Hier lassen sich die neuen Feature wie Blizzard Lounges, benutzerdefinierte Avatare oder beispielsweise Profile vorfinden. Einfacher wird das Chatten zukünftig mit entsprechenden Chat-Tabs. Erstmals könnt ihr euch sogar offline stellen, dafür müsst ihr lediglich "Als offline anzeigen" auswählen. Damit könnt ihr euch nun voll und ganz auf euer Spiel konzentrieren, wenn ihr beispielsweise nicht gestört werden möchtet. Die Community scheint das Feature positiv aufzunehmen. Der YouTuber iOllek betitelt diese kleinen Upgrades als beste Feature.

Endlich als offline anzeigen lassen und Lootboxen verschenken. Besten Features im neuen @Blizzard_Ent Launcher! :D pic.twitter.com/dn7EslPCIb — Ollek (@iOllekOW) 24. Oktober 2017

Schenken passend zum Winterfest

Die Winterfesttage nähern sich und viele nutzen diese kalte Jahreszeit, um mit der Familie und trauten Freunden zusammenzukommen. Da ist es nicht unüblich, dass auch hier und da mal ein Geschenk auf jemanden wartet. Doch nicht nur passend zu den Wintertagen gibt es jetzt das neue Schenken-Feature seitens Blizzard. Ihr könnt jetzt in Overwatch ganz einfach Lootboxen verschenken. Und falls ihr lieber Hearthstone spielt, dürft ihr sogar Kartenpackungen in Auftrag geben. All das wird in Zukunft als dauerhaftes Feature integriert. Und wer hat sich bitte nicht immer schon Lootboxen zum Geburtstag gewünscht?

Quelle: Pressemitteilung

Seitenauswahl

Blizzard - Neue Arena in Los Angeles für Live-Events Blizzard eröffnet eine neue Arena für modernen Esports in Los Angeles und läutet so ein neues Zeitalter ein. Hier sollen nicht nur hochkarätige Matches abgehalten und in die Welt übertragen ...