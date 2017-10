Blizzard - Keine Ankündigungen zu Diablo auf der diesjährigen Blizzcon

Die letzte Blizzcon im Jahr 2016 stand ganz im Zeichen der Videospielreihe Diablo. Blizzard nahm den 20. Geburtstag des Spiels zum Anlass, um allerlei neue Features zu präsentieren und sich somit bei den Fans für die jahrelange Treue zu bedanken. Anders soll es wohl in diesem Jahr aussehen, denn auf der Blizzcon 2017 wird es offenbar keinerlei Neuankündigungen im Bezug auf Diablo geben.

Dies bestätigte jetzt der Community-Manager Nevalistis in den offiziellen Blizzard-Foren. Blizzard werde zwar auch in diesem Jahr wieder Panels zu Diablo anbieten und das Spiel wird sicherlich auch Teil der normalen Messefläche sein, aber weitere Ankündigungen seien nicht geplant. Dafür sei aktuell noch nicht der Zeitpunkt gekommen und man werde neue Dinge erst in der Zukunft präsentieren. Demnach arbeite das Team fleißig am Patch 2.6.1 und überlege auch darüber hinaus, wie man die Marke Diablo fortsetzen könnte. Indirekt klingt das beinahe so als sei ein Diablo 4, bzw. ein weiteres Addon für Diablo 3, in nicht allzu weiter Ferne.

Die Originalmitteilung findet ihr hier:

Hey everyone,

BlizzCon draws near, and we wanted to give you an update about Diablo’s presence at the show. Last year at BlizzCon, we kicked off Diablo’s 20th anniversary by announcing the old-school cathedral dungeon (if you missed that the first time around, it’s coming back in January) and unveiling Rise of the Necromancer. This year, we want to give you a heads-up that while Diablo will be on the show floor, we won’t be making any new Diablo announcements. There will be a time for that at some point in the future, but that time is not now.

However, in addition to the special BlizzCon Diablo III in-game reward, we’ll also have Diablo panels for attendees and Virtual Ticket holders, and, as always, we look forward to a weekend filled with fun and revelry with the heroes who call Sanctuary home.

Patch 2.6.1 is on the horizon. Looking beyond that, we’re hard at work on the future of Diablo and exploring what’s next for the franchise. Please be patient. Our passion for Sanctuary burns as bright as the High Heavens and as hot as the Burning Hells—and we’re excited to hunker down and get working!

Until next time,

The Diablo Development Team