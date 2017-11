Blizzard - Hauseigener Black Friday mit zahlreichen Rabatten

Diverse Blizzard-Titel sind im Rahmen einer Black Friday-Aktion stark reduziert. Darunter fallen Overwatch und World of Warcraft. Für Heroes of the Storm gibt es vergünstigte Pakete, die unterschiedliche Helden, Skins und weitere Goodies enthalten.

Auch im Hause Blizzard wird der Black Friday entsprechend zelebriert, denn diesbezüglich gibt es nun bis einschließlich dem 27. November 2017 diverse Rabatte auf die führenden Top-Titel der Entwicklerschmiede. Darunter befinden sich Overwatch, Heroes of the Storm und World of Warcraft. Hier geht es zum Battle.net-Shop! Nachfolgend haben wir alle Angebote für euch eingebunden, die Blizzard bereitgestellt hat:

Overwatch

Overwatch Standard Edition – Anstatt 39,99 € temporär nur 19,99 €

Overwatch: Game of the Year Edition – Anstatt 59,99 € temporär nur 29,99 €

Diese Sonderedition kommt mit zusätzlichen zehn Lootboxen, fünf besonderen Heldenskins und Goodies für andere Blizzard-Spiele (Heroes of the Storm, World of Warcraft, Diablo III und StarCraft II) daher.

Heroes of the Storm

Das Sparpaket: Schattenseiten kostet 3500 Juwelen (33 Prozent weniger)

Helden: Jaina, Li-Ming, D.Va, Muradin und Diablo

Legendäre Skins: Abyssischer Schreckenslord Jaina, Erste Aspirantin Li-Ming, D.Va die Zerstörerin, Marodeur Muradin und Albtraumhaftes Oberstes Übel Diablo

Legendäres Reittier: Grollwolke

Ein Skinpaket kostet 900 Juwelen (29 Prozent weniger)

Skins: Oni-Genji, Sylvanas als Skelettblutrabe, Dunkle Auriel, Garrosh vom Schwarzfelsklan, Schattenpriesterin Tyrande, Dunkler Seraph Tyrael, Kriegsmatrone Cassia des Totenheers, Elite-Agentin Nova der Liga, Dunkler Höllenflammen-Nazeebo und Dunkler Großmarschall Uther

Ein 360-Tage-Stimpack kostet 6000 Juwelen (33 Prozent weniger)

(33 Prozent weniger) Schließlich sind diverse Helden, Skins und Reittiere zum halben Preis eingestellt.

Die Angebote gelten bis zum 28. November 2017.

World of Warcraft

World of Warcraft – Anstatt 14,99 € temporär nur 7,49 €

Es enthält alle Erweiterungen bis Warlords of Draenor.

World of Warcraft: Legion Standard Edition – 44,99 € temporär nur 19,99 €

World of Warcraft: Legion Digital Deluxe Edition – 59,99 € temporär nur 34,99 €

Bonusinhalte: Das Reittier Teufelspirscher der Illidari und das Kampfhaustier Knurps

Goodies für die Blizzard-Spiele für Heroes of the Storm, StarCraft II und Diablo III sind ebenfalls enthalten.

