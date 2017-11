Blizzard - BlizzCon-Ticket mit mehr Inhalt und Ingame-Items noch schnell kaufen

Das virtuelle Ticket für die BlizzCon 2017 steht ab sofort zum Kauf bereit. In diesem Jahr soll das Kontingent, das im Zuge des virtuellen Tickets zur Verfügung steht, noch vergrößert werden. Zudem gibt es spezielle Ingame-Items für die Blizzard-Spiele.

Update: Die Blizzcon 2017 eröffnet bereits in wenigen Stunden ihre Pforten. Die Eröffnungszeremonie findet um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Falls ihr noch kein virtuelles Ticket für die BlizzCon habt, dann wird es jetzt höchste Zeit! Wir haben alle relevanten Informationen für euch in der News. Außerdem erhaltet ihr auf PlayNation.de alle Neuigkeiten von der hauseigenen Messe Blizzards.

Ursprüngliche Meldung: Auch in diesem Jahr wird es eine hauseigene Convention für die Videospiele aus dem Hause Blizzard geben. Die BlizzCon 2017 steht vor der Tür und mit ihr zahlreiche Veranstaltungen, die die Besucher entweder live vor Ort oder im Internet mit einem virtuellen Ticket erleben können.

In diesem Jahr soll das "Virtual Ticket" sogar noch mehr Inhalte bieten, als es jemals zuvor der Fall war. Im Detail bedeutet das einen virtuellen Zugang zu allen Bühnen der BlizzCon. Zudem gibt es einen neuen Kanal mit allen Inhalten und Special-Events, an denen bekannte Größen aus der Blizzard-Community teilnehmen werden. Darunter fallen Synchronsprecher, Streamer und andere Community-Insider.

Abseits dessen gibt es Fragerunden mit den Entwicklern, eine Wettbewerbsnacht, Podiumsdiskussionen und vieles mehr. Die Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2017 und alle Esports-Events können sogar kostenlos in der Blizzard-App oder auf BlizzCon.com angesehen werden.

Im Grunde bekommt der Zuschauer nun alles geboten, was es auch vor Ort zu sehen gibt. Also falls ihr es in diesem Jahr nicht nach Anaheim, Kalifornien schafft, braucht ihr keine Sorge zu haben, dass ihr etwas verpasst. Die BlizzCon 2017 findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 4. November statt.

Bis die BlizzCon beginnt, gibt es im Wochentakt neue Inhalte auf BlizzCon.com, die zum Teil für Besitzer eines virtuellen Tickets angeboten werden und auf der anderen Seite auch teilweise kostenlos zur Verfügung stehen. Als besonderes Schmankerl winken außerdem spezielle Ingame-Items (z.B. spezielle Flug-Mounts für World of Warcraft) für alle aktuellen Titel aus dem Hause Blizzard.

