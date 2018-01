BlazBlue: Cross Tag Battle - Release-Termin für Manga- und Anime-Kampfspiel offiziell bekanntgegeben

Das Crossover-Kampfspiel BlazBlue: Cross Tag Battle, das mit zahlreichen Charakteren aus bekannten Animes und Mangas auftrumpfen kann, hat nun einen offiziellen Release-Termin erhalten. Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Vor einiger Zeit haben wir über die Ankündigung von BlazBlue: Cross Tag Battle berichtet, das ein umfangreiches Kontingent an Anime- und Manga-Charakteren in einen 2D-Kampfprügler steckt, wo sie gegeneinander antreten dürfen.

Der Entwickler Publisher Arc System Works hat nun im Rahmen des Arc System Works Fighting Game Award 2017 verlauten lassen, wann der Crossover-Kampfspaß erscheint. So soll sich der Release in Japan auf den 31. Mai 2018 beziehen. In Nordamerika soll der Titel am 5. Juni 2018 für die PS4, Nintendo Switch und den PC erscheinen.

BlazBlue Cross Tag Battle mit über 40 Charakteren

Das 2D-Beat'em-up wird über 40 Charaktere aus diversen Anime- und Manga-Franchises zusammenführen. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass die Hälfte der Kämpfer als DLC-Kämpfer einzustufen sind. Es werden also nicht alle Charaktere der Standard-Version beiliegen.

Jüngst wurde zudem die Kämpferin Blake Belladonna als DLC-Charakter bestätigt. Wir haben nachfolgend den aktuellen Trailer mit den neuen Infos für euch eingebunden. Zudem seht ihr unterhalb des Videos zudem diverse Charakter-Introduction-Trailer, die ihr euch keinesfalls entgehen lassen solltet.

BlazBlue Cross Tag Battle Limited Box

Für alle Fans gibt es schließlich eine limitierte Version des Spiels, die bisher nur für den japanischen Markt bestätigt wurde. Sie enthält folgende Goodies: