Blackwood Crossing - Ein Test voller Emotionen

Wir haben uns Blackwood Crossing ganz genau angeschaut und sagen euch in unserem Test, was euch erwartet und warum uns das zauberhafte Adventure vollkommen überzeugt hat.

Nachdem uns Blackwood Crossing bereits während unserer Vorschau vollkommen überzeugt hatte, war es natürlich Ehrensache, dass wir uns das zauberhafte Adventure auch in der Vollversion ansehen würden. So viel sei an dieser Stelle verraten: PaperSeven und Vision Games Publishing gelang es, uns trotz unserer Vorkenntnisse eiskalt zu erwischen und völlig in den Bann des Spiels zu ziehen.

Aber beginnen wir von vorne: Blackwood Crossing erzählt die Geschichte der Waisenkinder Finn und Scarlett, welche sich durch das Erwachsenwerden der älteren Schwester langsam zu entfremden beginnen. Auf einer Zugfahrt erwachen unterdrückte Emotionen von Wut, Trauer, Einsamkeit und Verzweiflung schließlich in Form von Magie und seltsamen Kreaturen zum Leben und stellen uns vor viele Herausforderungen. Werden wir es schaffen, die Beziehung zu kitten und alles wieder in Ordnung zu bringen oder werden wir an der Macht der erdrückenden Gefühle ersticken?

„Hatten wir gedacht, durch unsere ersten Einblicke bereits bestens auf das Kommende vorbereitet zu sein, so wurden wir eiskalt erwischt und eines Besseren belehrt. Denn Blackwood Crossing ist nicht nur das grafisch ansprechende, rührende Adventure, für das wir es während unserer Vorschau hielten. Stattdessen steckt der Titel voller Wendungen gegensätzlicher Emotionen, Düsterheit, Schmerz, Magie und Schönheit, dass es uns fast unmöglich erscheint, dem Spiel in diesem Test gerecht zu werden.“

Die magische Zugfahrt in unserem Test

Neugierig geworden? Dann lest euch hier unseren Test samt Wertung und persönlicher Empfehlung durch:

