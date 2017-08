Black Mirror - THQ Nordic kündigt neues Horror-Adventure an

Im November wird mit Black Mirror ein Reboot des Grusel-Franchises erscheinen. Dies hat Publisher TQH Nordic nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Auch Spieler, die die Serie nicht kennen, sollen mit dem neusten Ableger warm werden. Das Adventure erzählt eine völlig unabhängige und neue Geschichte.

Wie Publisher THQ Nordic nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben hat, erscheint noch diesen November ein neuer Ableger des berücksichtigten Grusel-Franchises Black Mirror.

Bei Black Mirror handelt es sich um ein Gothic-Horror-Adventure, das von dem Bremer Studio King Art Games entwickelt wird, das in der Vergangenheit unter anderem für "The Book of Unwritten Tales", "Die Zwerge", oder "The Raven" zuständig war. Der Titel wird bereits am 28. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Auch für Serien-Neulinge geeignet!

Der erste Teil der Adventure-Serie erschien 2003 unter dem Namen "The Black Mirror", welchem zwei weitere Ableger "Black Mirror II" (2009) und "Black Mirror III" (2011) folgten. Doch auch Spieler, die die Serie nicht kennen, sollen mit dem Reboot warm werden.

"Das Adventure erzählt eine völlig unabhängige und neue Geschichte. Der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Black Mirror wird vor allem aber, abgesehen von der modernen Grafik natürlich, ein neues Gameplay-Element sein: die Interaktion mit geisterhaften Visionen, die den Hauptdarsteller an der Gesundheit seines Verstandes zweifeln lassen."

Zu Black Mirror wird es auf der diesjährigen gamescom 2017 eine Demo geben, die sowohl von Fach-, als auch Privatbesuchern angespielt werden kann. Der THQ Nordic Stand mit der Nummer A011 befindet sich in der Entertainment-Area in Halle 8.

Seitenauswahl

Infos zu Black Mirror