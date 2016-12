Nachdem es eine erste kurze Enthüllung der neuen Klasse 'Dark Knight' für das Fantasy-MMORPG Black Desert gab, gibt es nun ein erstes Video, welches die Dame in voller Action präsentiert und somit verrät, was wir erwarten dürfen.

Unter allen Neuerungen für die Fantasy-MMORPGs unserer Zeit gehören frische Klassen für die meisten Spieler zu den absoluten Highlights. Nicht sonderlich überraschend daher, dass die Aufmerksamkeit der Community von Black Desert aktuell auf der Dark Knight-Klasse liegt, die jüngst präsentiert wurde.

Ein neues Video aus Südkorea zeigt die Dame mit dem gewaltigen Schwert nun mitten im Kampf und zeigt erstens, dass sie nicht sonderlich auf viel visuell vorhandene Rüstung steht und zweitens, wie eigentlich zu erwarten war, auf mächtigen Schaden mit wuchtigen Schlägen ihres Schwertes zurückgreift. Im untenstehenden Video könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Viel Spaß!

Noch in diesem Jahr will das Fantasy-MMORPG Black Desert mächtig neuen Content an die Spielerschaft bringen und wird unter anderem ein riesiges Wassergebiet integrieren, welches vor allem ...