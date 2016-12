Mit der Magierin und dem Magier werden die letzten beiden Klassen des Fantasy-MMORPGs Black Desert erweckt. Dank dieser neuen Kräfte sind die beiden Elementarkünstler in der Lage, sich durch mächtige Wächter besser verteidigen zu können.

Erst wenn die Klassen aus Black Desert erwachen, entfaltet sich ihre ganze Kraft - dann können sie eine neue Form annehmen und werden stärker denn je. Alle Klassen des Fantasy-MMORPGs kamen schon in den Genuss dieser neuen Fähigkeiten - nur die Magierin und der Mager blieben bisher aus. Das ändert sich nun.

Die Magierin darf ab sofort auf Support der Wächter Tett und Gohr hoffen, deren Elemente Erde und Blitz sind und mit der Fähigkeit Steinwall für absolute Sicherheit in der Verteidigung stehen.

Der Magier hingegen bekommt mit Marg und Arne zwei Wächter der Elemente Feuer und Wasser, die ihn im Kampf zu einer noch gefährlicheren Waffe werden lassen.

Damit überhaupt die Möglichkeit besteht, die Wächter zu rufen, haben die Magierin und der Magier jeweils eine neue Waffe in ihrem Repertoire - er erhält die Aadsphäre und sie die Godesphäre.

Wer jetzt noch schnell etwas kaufen möchte, der bekommt einige Rabatte im Rahmen des Feiertag-Sales auf der offiziellen Webseite. Untenstehend findet ihr das Entwicklertagebuch zu den zwei neuen Klassenerweiterungen.

Noch in diesem Jahr will das Fantasy-MMORPG Black Desert mächtig neuen Content an die Spielerschaft bringen und wird unter anderem ein riesiges Wassergebiet integrieren, welches vor allem ...