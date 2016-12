Hat man eine oder mehrere Klassen im Online-Rollenspiel Black Desert perfektioniert, so wartet mit dem Awakening die stärkste Form eben jenes Charakters auf die Spieler und bietet die Möglichkeit, gänzlich neue Aspekte zu lernen. Im neuesten Video werden Ninja und Kunoichi in dieser Form vorgestellt.

Das aus Südkorea stammende und dort schon weiter fortgeschrittene Black Desert vom Entwicklerstudio Kakao Games hält nach und nach auch hierzulande neue Inhalte für die Community bereit, damit das Spiel nie langweilig wird und es immer frischen Content zu entdecken gibt.

So sind es aktuell die Awakening-Formen der Klassen, welche Stück für Stück eingebaut werden. Neueste Erweiterung des Portfolios: Ninja und Kunoichi. Diese werden, erfüllt man die Voraussetzungen, im neuesten Update deutlich stärker und können gänzlich bisher unbekannte Kampfstile erlernen. Wie das genau aussieht, könnt ihr euch im untenstehenden Video der Entwickler anschauen. Viel Spaß!

Übrigens: Die letzten Awakenings sollen in Europa am 20. Dezember diesen Jahres erscheinen und damit die Liste komplettieren.

