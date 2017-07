BioWare - General Manager Aaryn Flynn verlässt nach 17 Jahren das Unternehmen

Wie BioWare nun bekannt gegeben hat, wird die Position des General Managers, die bisher Aaryn Flynn innehatte, bis Ende Juli von einem bekannten Gesicht neu besetzt werden. Denn für den bedeutenden Posten wird Mass Effect-Schöpfer Casey Hudson zu BioWare zurückkehren.

Nach 17 Jahren wird General Manager Aaryn Flynn das kanadische Spieleentwicklungsunternehmen BioWare nun verlassen. In einem Blogpost auf der BioWare-Website blickt Flynn noch einmal auf seine bisherige Laufbahn zurück und bedankt sich für die Arbeit bei dem Unternehmen. Gleichzeitig kündigt er darin an, wer als neuer General Manager in Erscheinung treten wird:

„Ich habe in letzter Zeit bereits über Veränderungen in meinem eigenen Leben nachgedacht, aber als ich hörte, dass Casey bestätigte für den Job verfügbar zu sein, erkannte ich sofort die Möglichkeiten die damit vor uns liegen. Ich werde in den nächsten Wochen mit ihm zusammenarbeiten, um ihn auf den aktuellsten Stand zu bringen und meinen Teil zu seinem Erfolg beitragen, damit er der bestmöglichste General Manager sein kann.“

Zurück nach Hause

Casey Hudson, der bereits lange als Führungspersönlichkeit bei BioWare gearbeitet hat und insbesondere als Projektdirektor für die Mass Effect-Reihe bekannt ist, verließ das Unternehmen vor drei Jahren, um die Stelle als Creative Director bei Microsoft anzunehmen und sich damit ebenfalls einigen Veränderungen und der persönlichen Entwicklung zu widmen. Doch nun kehrt Hudson für die Stelle als BioWare-General Manager zum Startpunkt seiner Karriere zurück und äußert sich dazu ebenfalls in einem Blogpost, in dem er auch seinen Dank an Aaryn Flynn zum Ausdruck bringt und seine Freude über die bisherige und die zukünftige Arbeit bei BioWare.

Seitenauswahl

Infos zu BioWare