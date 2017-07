BioWare - Animierte Kurzgeschichte zur Dragon Age-Reihe erschienen

BioWare lässt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Dragon Age-Reihe nicht verschwinden und veröffentlichte nun eine animierte Kurzgeschichte, die der Welt des Rollenspiels entspringt und die Geschichte vom Barden Corsa dem Schakal erzählt.

‘The Tale of Corsa the Jackal’ heißt die Kurzgeschichte, die BioWare nun als animierte Version auf YouTube veröffentlicht hat und in der Welt des Fantasy-Rollenspiels Dragon Age spielt. Die Geschichte soll die Wichtigkeit von Ehrlichkeit lehren und zeigen, dass falsche Versprechungen und Schmeicheleien den eigenen Untergang bedeuten.

Erneuter Hinweis auf Dragon Age 4?

Erst kürzlich wurde bekannt, dass BioWare einige neue Mitarbeiter eingestellt hat, offensichtlich um die Entwicklung eines bestimmten Spiels voranzutreiben. Zusammen mit mehrdeutigen Twitter-Posts und der nun veröffentlichten Kurzgeschichte, die sich erneut mit Dragon Age auseinandersetzt, scheint ein vierter Teil im Bereich des Möglichen zu sein. Nach wie vor existiert jedoch keine offizielle Ankündigung, da sich die Entwickler zu den aktuellen Gerüchten nicht äußern wollen.

Unter diesen Zeilen könnt ihr euch jedoch vorerst mit dem Video zur Kurzgeschichte The Tale of Corsa the Jackal trösten, das passenderweise mit der Musik des Rollenspiels unterlegt wurde.

